Делегация Хабаровского края отправилась на съезд Ассоциации КМНС Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровская делегация в составе 22 представителей из 15 муниципалитетов края принимает участие в девятом съезде Ассоциации коренных малочисленных народов севера в Салехарде. На мероприятии обсуждаются вопросы сохранения культур, традиций, языков, этносов народов. Для региона эти вопросы в приоритете в данное время.

- Всего на съезде присутствуют больше 250 участников с регионов страны. В трехдневный период делегаты подведут итоги четырехлетней работы, с момента последнего форума. В текущем году выберут нового президента ассоциации, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В списке основных вопросов встречи - регламент включения в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Также волнует организаторов и участников работа общин КМН, экономика и прочее.

Помимо основных вопросов. На встрече пройдет обсуждение тем, касающихся ведения традиционного хозяйства народами, его сохранения и развития. Кроме того, затронут молодежную политику, спорт, социализацию.

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