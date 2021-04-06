Ребенок получил удар током на железнодорожных путях в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный орган Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опубликовал информацию о начале проведения процессуальной проверки по факту недавнего происшествия с ребенком.

Как сообщает пресс-служба следственного органа, в минувшую субботу, 3 апреля, в первом микрорайоне на улице Калараша ребенок играл на железнодорожных путях. Во время игры мальчик 14 лет решил забраться на крышу цистерны, и в результате его ударило током.

- Мальчика сразу госпитализировали, и сейчас он находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое, - сообщили в ДВСУ на транспорте СК РФ. - Сразу же после происшествия следователи поехали на это место для осмотра. Там были назначены необходимые исследования. Обстоятельства и подробности происшествия сотрудники органов выясняют. По итогам проверочных действий будет приниматься процессуальное решение.

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