Почта России приглашает хабаровчан на День подписчика Фото: Почта России

7 апреля с 15:00 до 17:00 в центральном почтовом отделении Хабаровска (улица Муравьева-Амурского, 28) состоится День подписчика. Все желающие смогут выписать любимые издания со скидками до 30%. В акции участвуют 500 газет и журналов.

Для посетителей почтового отделения будет организован розыгрыш призов.

Сама акция с льготной подпиской продлится до 15 апреля. Воспользоваться предложением можно как в почтовых отделениях связи, так и онлайн - на сайте https://podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России». Издания, участвующие в акции, в онлайн-каталоге отмечены специальным значком с указанием размера скидки. Среди популярных изданий у жителей Хабаровского края «Комсомольская правда», «Московский комсомолец в Хабаровске», «Амурский меридиан», «Хабаровские вести», «Лиза», «1000 советов дачнику», а также детские издания «Фиксики», «Непоседы» и другие.

Участники Дня подписчика смогут принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» и оформить подписку на познавательные издания в адрес социального учреждения - детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или в любом почтовом отделении - почтальоны доставят новые выпуски журналов и газет в адрес выбранного социального учреждения.

Напомним, подписка онлайн позволяет оформить доставку газет и журналов в подарок близким в любой регион страны или соседям, нуждающимся в поддержке. Пожилые люди могут пригласить почтальона на дом, позвонив по телефону: 8-800-1-000-000. Почтальон подберет нужное издание, в подтверждение оформления подписки предоставит квитанцию об оплате.