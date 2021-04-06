Пожарные спасли собаку из горящей квартиры в Хабаровском районе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском районе в селе Тополево произошел пожар в многоквартирном доме. Вызов на пульт диспетчера поступил утром, 6 апреля в 8:13. На место отправились две команды спасателей.

- Пожар был на улице Школьная, 5. Сотрудники МЧС увидели на месте густой дым, идущий из окон квартиры на первом этаже, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Одно звено спасателей отправилось на разведку в квартиру. Как выяснили пожарные, в квартире людей не было. Однако в горящей квартире обнаружена была собака, она лежала на полу уже без признаков жизни.

Пожарные вынесли животное на улицу и попытались реанимировать. Собака спустя время пришла в чувство, начала дышать самостоятельно и открыла глаза. На место происшествия приехал хозяин горящей квартиры, питомца передали ему.

Огонь пожарные потушили, общая площадь горения составила 10 квадратов. Горели мебель и вещи в кухне. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники Госпожнадзора.

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