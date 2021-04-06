Выплаты компенсаций дольщикам начались в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства начались выплаты компенсационных денег тем дольщикам, которые вложились в стройку домов на улице Рокоссовского в краевой столице. Строительством должен был заниматься подрядчик - компания «Техмонтаж».

Минстрой пояснил, что компенсацию получат только физлица - 15 человек. Им предусмотрено фондом порядка 53 миллионов рублей. Из этих денег 8,5 миллиона рублей - деньги края, остатки - фонда. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как правило, фонд принимает решение о выплате компенсации или о достройке дома в зависимости от этапа стройки. Если решено выплатить деньги людям, тогда дольщик должен заявиться на это через сайт фонд214.рф. К заявлению прикладываются необходимые документы. После приема и проверки бумаг фонд связывается с дольщикам и в течение 10 дней производит выплаты, основанные на средней стоимости одного квадрата жилья на рынке.

Правительство и фонд работают по 11 таким проблемным объектам.

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