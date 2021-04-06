Ко Дню космонавтики готовятся школьники Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае школьники и студенты начали готовиться ко Дню космонавтики. В школах с 8 апреля начнутся конференции по теме, пройдут защиты научных работ, в крае состоятся выставки, акции и концерты.

В день 12 апреля откроются выставки «60 лет эры космонавтики», где представят документы и фотографии Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, а также Германа Титова и Павла Поповича и Виталия Севастьянова. Также на выставке будут показаны документы Алексея Матвеева - выпускника хабаровского мединститута, сотрудника Центра управления полетов по медицинскому сопровождению космонавтов.

- Акцент будет сделан на выставочных документах наших уроженцев - космонавтов Валерия Рюрина - комсомольчанина, и хабаровчанина Петра Дуброва. Выставку организуют в сквере на стадионе Ленина, - сообщили в пресс-службе правительства края.

11 апреля пройдет Всероссийская интеллектуальная игра «Космос рядом». Это игра в режиме онлайн, где ведущий задает вопросы участникам по теме.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.