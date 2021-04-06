Торговые места на набережной Хабаровска разыграют на аукционе Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские предприниматели в условиях аукциона поборются за места для размещения своих торговых палаток на хабаровской набережной. Такой метод определения опробуют в регионе впервые, он прозрачный и конкурентный. В парке стадиона имени Ленина разместится порядка 48 палаток, на эти места и пройдет аукцион. Заявки уже принимаются - до 14 апреля.

- Сам аукцион пройдет 19 и 20 апреля. Из планируемых мест - 19 лотков площадью от 3 до 10 квадратов и 29 торговых павильонов площадью от 5 до 25 квадратов, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Предприниматели Хабаровского края могут подать заявку на участие в аукционе по адресу улица Запарина, дом 76, 14 этаж, кабинет 13, с 10:00 до 17:00, в рабочие дни. Контактный телефон 8 (4212) 47-83-58, 47-83-73.

После того, как будет заключен договор, бизнесмены смогут торговать на набережной с 1 мая до 31 октября.

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