Полностью привились от коронавируса 36 тысяч жителей Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае обнародовали статистические данные по вакцинации от коронавируса. На данное время уже больше 51 тысячи жителей региона поставили по первому компоненту препарата. Порядка 36 тысяч человек прошли полную вакцинацию, то есть поставили две прививки - оба компонента. В край пришло в общем больше 65 тысяч доз вакцины.

- По большей части вакцина - «Спутник V», - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Сегодня, 6 апреля, прошла вакцинация сотрудников детской поликлиники №3 в Хабаровске. Привились 20 человек, в том числе руководство поликлиники.

В поликлинику ездила бригада. Сотрудники учреждения сказали, что выездная вакцинация - удобный формат. Во время пандемии в поликлинике переболели коронавирусом многие сотрудники. Трое, к несчастью, умерли. Поэтому другие стараются вакцинироваться.

Напомним, недавно в крае стартовала выездная вакцинация. К маломобильным людям приезжают медики на дом и ставят прививки. Помимо этого в крае работает четыре «Уголка здоровья» с возможностью поставить прививку.

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