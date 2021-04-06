Погода 7 апреля: В северных районах Хабаровского края будет метель и снегопад Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 6 апреля пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила о надвигающемся на регион циклоне. Хабаровск попал под его влияние уже вчера вечером. В городе резко ухудшилась погода и пошел мокрый снег. Ситуация может повториться и сегодня днем. В краевой столице холодно, днем лишь до +4 градусов. Добавит неприятных ощущений и ветер, он будет дуть с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду.

- Повсеместно в крае прогнозируются осадки. Юг региона ждет мокрый снег и снег, воздух прогреется днем только до +6 градусов. Также будет ветер, правда чуть слабее – до 13 метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. – В центральных районах Хабаровского края в некоторых местах может пройти снег и мокрый снег. Дневная температура будет не выше +5 градусов.

В северных районах региона циклон будет ощущаться сильнее, чем в других частях края. В Тугуро-Чумиканском районе будет настоящая метель и сильный снег. Температура после полудня достигнет максимум +3 градуса.

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