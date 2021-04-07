Коронавирус забрал жизнь еще одного жителя Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. За прошедшие сутки, 6 апреля в регионе из-за ковида умер еще один человек. Борются за жизнь в данное время девять человек, их состояние медики оценивают как тяжелое. Пятеро из них по искусственным вентилированием легких, то есть дышать самостоятельно не могут.

- Всего за прошлый день в регионе зарегистрировано 52 новых случая заболевания вирусом. Выздоровевших – 55 человек, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. – Из развернутых 601 ковидной койки, свободными остаются 124 штуки.

Как всегда, больше заболевших отмечено в краевой столице – 30 человек за сутки. Еще 14 – в Комсомольске, трое в Хабаровском районе, двое в Комсомольском районе, и в Ванинском районе - один случай.

В крае идет прививочная кампания. Полностью прошли вакцинацию порядка 36 тысяч человек, то есть поставили два компонента препарата.

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