Министерство ЖКХ взяло «Твердохлебово» под контроль в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В микрорайоне «Твердохлебово» в Хабаровске активно решаются коммунальные проблемы и вопросы. Министерство ЖКХ взяло под личный контроль этот район. Жители его встретились с зампредом правительства края Андреем Базилевским и сообщили об изменениях, которые происходят в микрорайоне. По словам жителей, после того, как они обратились к краевым властям за помощью в содействии, многие коммунальные вопросы стали в микрорайоне решаться.

- Правительство края ведет диалог с людьми, помогает в решении проблем. Так, остановку общественного транспорта сделают ближе по просьбам людей. Все уже согласовано с госавтоинспекцией и перевозчиком. Особое внимание властей пало на жилищно-хозяйственные проблемы, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Сотрудники ЖКХ регулярно общаются с жильцами, властями и коммунальщиками для решения насущных проблем. Уже удалось привести в норму вопрос управления имуществом собственников. Людям помогли найти новую «управляйку». Возобновляется работа системы водоотведения канализации, решаются проблемы с кровлей, устанавливается освещение и прочее.

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