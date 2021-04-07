Продлен прием заявок на конкурс «Предприниматель года» в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Из-за того, что прошлый год для бизнеса оказался сложным в связи с пандемией, в этом году власти решили поддержать предпринимателей и продлить прием заявок на краевой конкурс еще на 10 дней. Прием документов будет продолжаться до 20 апреля включительно.

- Конкурс проходит в крае каждый год. Его проводят по результатам работы МСП за предшествующий год. В качестве документов на конкурс предоставляется заявка, анкета, пояснительная записка, копия налоговой декларации или бухотчетности, рекомендации и отзывы, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жюри выбирает лучших в своей отрасли, будь то сельское хозяйство, торговля, строительство, сера услуг или другое. Существуют в конкурсе и специальные номинации. За победу в конкурсе дарят денежные призы.

Полная информация о конкурсе размещена на портале поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края.

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