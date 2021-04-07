Таксиста, из-за которого пострадал пассажир, осудили в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске суд вынес приговор водителю такси, который по неосторожности нанес тяжкий вред здоровью пассажира.

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, инцидент произошел летом прошлого года, 6 июля. Водитель такси ночью вез пассажира по заявке и нарушил правила дорожного движения – он превысил допустимую скорость не учитывая обстановку на дороге, и когда переезжал железнодорожные пути не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру причинены травмы и ушибы в область головы, переломы шейных позвонков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Решением суда таксисту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три месяца в колонии-поселения. Кроме того, виновный лишен права заниматься перевозками в течение двух лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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