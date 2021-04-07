Три лагеря дневного пребывания детей откроют в Аяно-Майском районе Хабаровского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае состоялось заседание коллегии при главе Аяно-Майского района. На нем говорили на темы, интересующие местных поселенцев, в частности обговаривали организацию летнего отдыха детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, Алексей Ивлиев, глава района, сообщил участникам, что в нынешнем году в районе запланирован запуск трех лагерей с дневным пребыванием детей при местных школах.

- По решению Роспотребнадзора их заполняемость увеличена с 50 до 75 процентов, - сказал глава района. - Еще одно важное замечание касается отдыха детей с выездом. Теперь школьники смогут поехать на лето в лагеря, которые находятся не только на территории нашего края, но и за его пределами.

Помимо занятости и оздоровительных кампаний для детей, участники заседания обсудили планы на будущее в части жилищно-коммунального хозяйства. Так, в Аяно-Майском районе потратят порядка 21,5 миллиона рублей на ремонт теплотрассы, водонагревательных котлов на котельных ММУП «Коммунальник», приобретение оборудования, запасных частей для котельных, электростанций, замену опор электропередач, установку новых приборов учета электроэнергии.

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