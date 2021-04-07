Юрий Башмет поедет с концертом по Хабаровскому краю Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край с концертной программой едет Юрий Башмет. Открытие 10 Международного музыкального фестиваля состоится 15 апреля. На протяжении недели в крае пройдут концерты и образовательные детские программы. Традиционно фестиваль пройдет на площадках краевой столицы и в нескольких районах региона.

В 2020 году запланированный фестиваль перенесли из-за пандемии. В этом году фестиваль откроет концерт №23 для фортепиано с оркестром Ля мажор Моцарта.

- На фестивале будет работать Международная музыкальная академия. Мастер-классы академии состоятся по семи музыкальным специальностям. Данный проект проходит на средства гранта на развитие общества, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

17 апреля пройдет концерт в городе Амурске. 18 числа в Хабаровске будет программа постоянного участника - Дальневосточного академического симфонического оркестра. Дирижировать будут Башмет и Шабуров. В этот же день концерты пройдут в Хабаровском районе, в Бикине и Вяземском. Закрытие программы будет 21 апреля.

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