Ребенок найден мертвым в подъезде в Комсомольске-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Комсомольске-на-Амуре сегодня ночью обнаружили тело ребенка в подъезде одного из домов. Прокуратура города сообщает, что погибшему мальчику было всего 13 лет.

- На данное время органы выясняют причины гибели и обстоятельства, при которых умер ребенок. По результатам проведенной проверки будет дана соответствующая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Исходя из результатов будут предприняты меры прокурорского реагирования.

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