Ушла из жизни Галина Береснева, журналистка Комсомольской студии телевидения

Ушла из жизни Галина Береснева, журналист Комсомольской студии телевидения Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Комсомольская администрация сообщила о кончине Галины Бересневой, журналистки, отдавшей больше 30 лет работе на местной студии телевидения. Прощальная панихида состоялась сегодня, 7 апреля.

Родилась Галина Береснева в Нижегородской области. В 1965 году начала работать на авиазаводе в Городе юности, а в 1974 году решила связать свою жизнь с местным телевидением и пошла работать на студию. Здесь она проработала вплоть до 2005 года. В ее послужном списке работа во всех телевизионных жанрах. Она была журналистом, редактором, главредом, автором и ведущей своих передач.

Комсомольчане знали ее по передачам о городе, о судьбах его жителей. Это передачи: «Судьбы», «Память сердца», «Время. Город. Люди», «Доброе имя комсомольчанина», «Диалог со временем», «Творческие встречи» и другие. Особенно полюбили люди передачи «Мы - авиастроители» и «Небо начинается с земли» - о работе авиастроителей.

Галина Береснева дважды входила в состав делегации, участвующей в международных авиакосмических салонах. Журналист удостоена множества наград и признаний.

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