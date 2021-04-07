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Общество7 апреля 2021 7:21

Не попасться на уловки мошенников удалось пенсионерке из Биробиджана

Псевдосотрудники банка несколько раз пытались «обработать» женщину
Оксана ШЕМЕТОВА
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Не попасться на уловки мошенников удалось пенсионерке из Биробиджана

Не попасться на уловки мошенников удалось пенсионерке из Биробиджана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» уже не раз писала о том, как изобретательно обманывают людей мошенники и вынуждают переводить им свои деньги. В этот раз жительнице Биробиджана удалось не попасться на уловки мошенников и сохранить свои деньги.

- Пенсионерка обратилась в полицию, где сообщила, что ее пытались обмануть по телефону. Она рассказала, что сначала ей позвонили якобы из банка и поинтересовались, не переводила ли она такому-то гражданину деньги, на что женщина ответила отрицательно, и тогда мошенник стал выяснять информацию о ее счетах и картах и предложил застраховать от мошенников ее деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО. - Женщина отказалась и положила трубку. Потом ей позвонили еще раз и сказали, что если она не сообщит данные, то ее счета заблокируют. И в этот раз пенсионерка прервала разговор и обратилась в полицию.

Еще один звонок прошел, когда женщина уже писала заявление, будучи в отделении полиции. Женщине сказали, что ей позвонят из полиции для разъяснений. Звонок поступил, мошенник представился определенной фамилией, но женщина не растерялась и сказала, что знает такого лично. Звонок прервали уже мошенники и больше не звонили.

Полиция выяснила, что номера звонивших зарегистрированы в Москве. Сейчас идет проверка по факту.

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