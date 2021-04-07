Фильм «Волочаевские дни» покажут школьникам в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Для школьников Хабаровского края, Амурской области и ЕАО состоится показ фильма дальневосточных авторов «Волочаевские дни». Над фильмом работали больше двух месяцев в Еврейской автономии и в Хабаровском крае. Финансирование выделил край, часть средств пошла из личного бюджета АНО «ДАРИБ».

- Эта картина посвящена столетней годовщине Волочаевской операции 1922 года. В итоговом кино 40 эпизодов на 20 локациях и с 20 персонажами, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Насыщенной и динамичной оказалась картина, в ней - битва у сопки Июнь-Корань, предшествующие и последовавшие за ним события Гражданской войны на Дальнем Востоке, мнения потомков.

Музыка тоже особенная. Местный музыкант Михаил Никитин записал свою версию песни «По долинам и по взгорьям». В будущем эта картина станет дополнительным материалом при проведении уроков истории в школах по данной теме.

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