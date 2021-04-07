Мужчину экстренно эвакуировали с Большого Уссурийского в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Краевой правительственный комитет по гражданской защите сообщил об экстренной эвакуации пострадавшего мужчины с острова Большой Уссурийский. По информации комитета, мужчине резко стало плохо.

- На пульт диспетчера единой службы «112» 6 апреля поступил звонок с информацией о том, что 53-летнему мужчине нужна экстренная помощь. Он находился на острове Большой Уссурийский, там ему и стало плохо. Месяц назад мужчина самостоятельно перешел по льду на остров и жил у себя на даче, - рассказали в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите. - Оперативная группа отправилась на выручку.

Спасатели и врачи медицины катастроф пересекли реку на аэроботе, на острове нашли нужный дом и оказали мужчине первую помощь. Самостоятельно ходить пострадавший не мог, его транспортировали сначала на берег, а затем госпитализировали.

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