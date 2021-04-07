Сезон ремонта дорог открылся в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

О старте ремонтных работ сообщили в пресс-службе правительства региона. Конракты заключены на 78 дорожных объектов. В норму приведут дороги краевой столицы, Города юности и краевые автотрассы.

- В Хабаровске дорожники зайдут на 40 объектов - в центре, на проспекте, на Тихоокеанской улице и других, в Комсомольске - на 33 участка. Помимо городских магистралей, ремонт коснется межрегиональных дорог, в том числе «Подъезд к селу Бичевая», «Советская Гавань - Ванино», «Подъезд к поселку имени Горького» и «Подъезд к Хабаровску от 14 километра федеральной автодороги «Уссури», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В общем числе в норму приведут 105 километров полотна. Контракты на все объекты есть. Подрядчики зашли на участки. В этом году по национальному проекту «БКАД» освоят 2,5 миллиарда рублей. Из этих денег 1,13 миллиарда - из бюджета страны, 1,2 - краевые деньги, 209 миллионов потратят сами муниципалитеты.

В рамках проекта будет ремонтироваться дальше дорога к социальным учреждениях края. В том числе к 33 больницам, школам и детсадам.

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