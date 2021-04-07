Последний отборочный тур прошли два кандидата на должность главы Центрального района Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровской администрации состоялся последний тур отбора на должность главы Центрального района города - устное собеседование.

В этот тур вышли финалисты Тамара Протопопова и Александр Власенко. Они лучше всех остальных справились с заданиями прошлого этапа.

- Собеседование проводили вице-мэр Игорь Михайловский, заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина, начальник городского управления кадров Ольга Абольянина и других управлений муниципалитета, члены Общественной палаты города Хабаровска. После этого претенденты встретились с самим мэром, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Вопросы, которые задавали кандидатам, касались организации работы комитета, у них интересовались о готовности включиться в работу с первого дня и о другом. Кандидаты поделились своими мнениями о конкурсе, для Тамары Протопоповой сложнее всего было решиться подать документы, так как должность очень ответственная. А Александр Власенко объявил о том, что управлять районом непросто, и важно сразу же включиться в работу. Сергей Кравчук сказал претендентам, что неизвестно, какое решение примет комиссия, но с испытаниями оба справились хорошо.

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