Учреждения культуры Хабаровского края снова поедут на гастроли Фото: Правительство Хабаровского края

Театры, музеи и библиотеки Хабаровского края возобновили свою гастрольную деятельность после снятия антиковидных ограничений. Так, краевой театр драмы посетит в ближайшее время Вяземский и имени Лазо районы.

После четырехлетнего перерыва в Вяземский район едет группа из 40 человек. Реквизит везут машиной. Уже 8 апреля там поставят «Знойных мамочек» и для детей «Василису Прекрасную». Хабаровский краевой театр кукол уже побывал со спектаклями в Амурске, теперь, 13 и 14 апреля, они едут в Чегдомын и Новый Ургал. ТЮЗ организовал обменные гастроли сТомским театром юного зрителя. В период с 18 по 23 апреля будут проходить спектакли «Сказка о мертвой царевне», «Цацики идут в школу», «Клубочки-моточки» и «Старший сын».

- Филармония тоже поедет по районам со своими программами. 13 апреля их встретит Переяславка, с 19 по 23 апреля состоится поездка в Чегдомын и новый Ургал, а 27 апреля - лекторий пройдет на Хору, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

ДВГНБ тоже уже на выезде. С 13 по 16 апреля коллектив проведет курсы повышения квалификации в местной библиотеке Аяна. ДВХМ планирует выставку к Пасхе в Корфовском.

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