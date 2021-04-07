У пенсионера украли деньги из кармана в Магадане Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицейский участок Магадана обратился местный житель - пенсионер 75 лет. Он рассказал полицейским, что у него украли деньги.

- Пенсионер сообщил, что из кармана его куртки похищено более 27 тысяч рублей. По горячим следам оперативники выяснили, кто может быть причастен к преступлению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. - Подозреваемой оказалась женщина 38 лет. Раньше она уже не раз привлекалась к ответу перед судом за свои деяния. Женщина пришла к пенсионеру и попросила одолжить зарядку, и пока мужчина искал устройство, она вытащила у него из куртки деньги.

Полиция провела розыскные действия, и женщина призналась в совершенном преступлении. Часть похищенных денег она вернула пенсионеру. В ее отношении заведено уголовное дело. Теперь виновнице грозит наказание - лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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