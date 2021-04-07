Погода 8 апреля: в Хабаровске возможен небольшой снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Хабаровского рая продолжает царствовать циклон. Как прогнозируют метеорологи, он продержится в регионе еще сегодня, 8 апреля, и затем начнет смещаться. Повсеместно ожидается выпадение небольших осадков, по большей части мокрого снега. На берегах сильные порывы ветра - до 20 метров в секунду.

- В региональном центре днем до +4 градусов, осадки возможны, но небольшие, в виде снега. Ветер северо-восточного направления, скорость его достигнет максимум 12 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС». - В южных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, температура днем от +2 до +7 градусов, ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду.

Центральные районы региона также ожидают несильные снегопады и мокрый снег. Днем отметка на термометре покажет лишь +7 градусов максимум. Ветер дует с северо-востока со скоростью 4-18 метров в секунду.

Что касается северных районов края, то здесь циклон бушует в полную силу. Вчера эпицентром стал Тугуро-Чумиканский район, где был снегопад и метель с ветром, а сегодня, 7 апреля, циклон накрыл Аяно-Майский район. Ночью здесь сильные метель и снегопад, а днем чуть утихнет, но продолжится.

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