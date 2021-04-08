Еще один человек умер от COVID-19 за сутки в Хабаровском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

Инфекция COVID-19 забрала жизнь еще одного жителя Хабаровского края. Находясь в тяжелом состоянии, продолжают борьбу с вирусом еще 11 человек. Семеро из них сейчас на искусственном вентилировании легких.

- За последние сутки в регионе коронавирус выявили у 46 человек, справились с инфекцией 57 жителей, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Заболевшие выявлены по большей части в Хабаровске - 30 человек. Еще пятеро - в Комсомольске. В Хабаровском районе один новый случай, так же, как в Верхнебуреинском, Охотском и имени Лазо районах. В Совгаванском муниципальном районе вирус выявили у пяти человек за прошлые сутки.

Уже год прошел с начала пандемии. Каждый житель мира устал от нее, как и от ограничений, с ней связанных. Однако пандемия еще не закончилась. Масочный режим действует. Вакцинация набирает обороты, автопоезд «Здоровье» курсирует по районам и предлагает также услуги по вакцинации. Правительство края призывает людей ставить прививки для формирования коллективного иммунитета.

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