От коронавируса в ЕАО умерли 125 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Еврейской автономной области, как и по всей стране, продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. В области продолжает действовать масочный режим. Также в ЕАО проходит массовая вакцинация населения.

За все время пандемии в области коронавирус диагностировали 4452 жителям. Выписанных по выздоровлению - 4256 человек. Не справились с вирусом и скончались 125 пациентов.

- Госпитализированы в инфекционный госпиталь области 30 человек, 41 больной лечится на дому амбулаторно, - сообщили в правительстве региона. - На принудительном карантине остаются 64 человека.

В ЕАО развернуто 88 ковидных коек, занято пациентами на данное время 30 штук. За прошедшие 24 часа в области проверили на коронавирус 71 человека.

Что касается внебольничной пневмонии, то ситуация следующая: в медицинских учреждениях лечится 81 пациент. В том числе диагноз поставили 21 ребенку. В стационар определены 57 заболевших, в том числе 10 детей в возрасте старше одного года. До одного года - два ребенка.

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