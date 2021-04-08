Автобус сбил ребенка на остановке в Хабаровске

В Хабаровске за прошлый день, 7 апреля, на дорогах произошло 37 аварий. В двух из них есть пострадавшие. Все живы.

Так, вчера днем автобус маршрута №89 заезжал в остановочный карман и сбил пешехода - ребенка 2016 года рождения. По данным ГИБДД, у ребенка ссадина лобной области. Скорую помощь на место аварии не вызывали, в медицинское учреждение пострадавший обратился самостоятельно.

- Еще одна авария случилась утром 7 апреля. На улице Ульяновской автомобиль не справился с управлением и выскочил на «встречку», где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств. Оба лечатся амбулаторно, - сообщили в ГИБДД города Хабаровска.

Помимо аварий в городе за сутки зарегистрировано 296 нарушений правил дорожного движения. Среди них 24 случая - это непредоставление преимущества пешеходам. Еще 19 нарушений у самих пешеходов. 16 случаев игнорирования необходимости пристегиваться ремнем безопасности, шесть водителей нарушили правила перевозки детей.

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