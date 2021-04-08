Волонтеров акции #МыВместе наградили в Комсомольском районе Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольском районе прошла церемония награждения волонтеров, участвующих во всероссийской акции #МыВместе. Во время пандемии волонтеры помогали пожилым и маломобильным людям, медицинским работникам и сотрудникам социальных учреждений. Благодарственные письма добровольцам вручил Александр Коломыцев, глава района. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Приходить на помощь - это призвание. Пандемия показала нашу сплоченность. Не важно - учишься или работаешь, кто ты по профессии, сколько тебе лет. Благодаря вам жители нашего района чувствуют поддержку, - сказал Александр Коломыцев.

Волонтеры помогали людям с марта прошлого года. Всего добровольцев -182 человека. 17 добровольцев работали в больнице, за все время волонтеры из Мира и Хурбы выполнили больше тысячи просьб людей. Дети из хурбинского детдома сделали сами почти тысячу масок для добровольцев. По завершении церемонии глава района пообщался с волонтерами без галстуков на тему роста этого движения и последующего взаимодействия. Решено расширять корпус волонтеров ко Дню победы.

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