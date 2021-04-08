Материальную помощь окажут ветеранам Великой Отечественной войны в Хабаровском крае Фото: Михаил ПАТЛИС

В Хабаровском крае ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат материальную поддержку от краевых властей в повышенном размере. Деньги положены инвалидам и ветеранам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войны. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 365 человек. Михаил Дегтярев подписал соответствующее распоряжение. Об этом сообщили в правительстве региона.

- По 3000 рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В общем, деньги получат 2214 ветеранов. Еще по одной тысяче рублей положено детям военного времени. Таких в регионе проживает больше 55 тысяч человек.

Михаил Дегтярев особое внимание уделяет поддержке ветеранов. Ко Дню Победы кроме этой материальной помощи в регионе предусмотрены и другие меры поддержки. Так, например, ветеранам в домах устанавливают телефоны вне очереди. Людей обеспечивают протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Более того, ветеранов ежегодно обследуют в медицинских учреждениях бесплатно. Еще одна мера поддержки для этой категории жителей выплата компенсаций за услуги ЖКХ.

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