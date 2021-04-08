Условный пожар на Главпочтамте тушили спасатели в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Учения спасателей прошли в Хабаровске в здании Главпочтамта вчера, 7 апреля. Условный пожар тушили на пятом этаже в одном из кабинетов. Людей эвакуировали из здания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На охранном посту сработал датчик пожара. Дежурный вызвал МЧС и открыл турникет для эвакуации людей. Все сотрудники начали покидать здание. Евгений Колиснык, начальник первой пожарно-спасательной части 21 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю отметил, что одним из главных факторов, позволяющих минимизировать последствия пожара в месте, где много народу, является грамотное поведение администрации.

- В первую очередь нужно эвакуировать людей и вызвать пожарных, затем, по их прибытии доложить обстановку, далее пожарные уже действуют сами, - говорит Евгений Колиснык. - Для оперативной и слаженной работы пожарные регулярно участвуют в таких учениях как с Главпочтамтом.

На месте пожарные развернули пожарный гидрант для подачи воды, спасателям сообщили, что в здании остался человек, причем в опасной зоне - женщина отрезана от выхода пламенем. Пожарные начали операцию спасения - полезли в окно, другой расчет отправился к месту через вход. Женщину условно спасли. Пожар потушили.

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