Дороги на улицах Сысоева и Вахова в Хабаровске уйдут под контроль муниципалитета Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялось совещание первых лиц города и края по вопросу передачи дорог на улицах Сысоева и Вахова на баланс муниципалитета. Уже началась процедура признания их бесхозными, каковыми на деле они и являются. Инициировал встречу хабаровчанин Константин Сухинин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Хабаровчанин сказал, что дороги качественные, но за 10 лет появились проблемы, которые нужно решать, пока это финансово не сильно затратно. На участках нужна очистка от мусора и песка, также необходим ямочный ремонт, - сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

На данное время идет процедура признания дорог бесхозными. После этого через год объект уйдет на баланс муниципалитета. Несмотря на то, что сейчас эти дороги не принадлежат администрации города, на них все равно будут проводиться регулярные уборки.

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