Пройти 10 тысяч шагов здоровья приглашают хабаровчан Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоится акция всероссийского масштаба - 10 тысяч шагов к здоровью. Старт будет дан 10 апреля в 11 часов утра в парке «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба администрации города Хабаровска.

- Хабаровская мэрия приглашает жителей города всех возрастов присоединиться к оздоровительному маршруту - 10 тысяч шагов к здоровью. Во время прогулки в парке участники смогут поговорить со специалистами о пользе физической активности и занятий спортом. Парк обойдут два раза, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Помимо всероссийской акции в парке пройдет и традиционная для Хабаровска прогулка с врачами - «Шаги здоровья». В начале встречи состоится разминка, затем прогулка с врачом, далее участники послушают лекцию о здоровом питании и уже после поучаствуют в мастер-классе по скандинавской ходьбе.

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