Неисправный автомобиль похитили у хабаровчанки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неисправный автомобиль хабаровчанки, который она поставила у дома своих знакомых, похитили. Как выяснила полиция, житель Приморья на эвакуаторе вывез машину и хотел сдать на металлолом. Полиция его действия пресекла и вернула машину владелице. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

- Отечественная машина 2010 года выпуска нуждалась в капитальном ремонте и не работала. Владелица отогнала машину к частному дому своих знакомых. Когда хозяева дома вернулись с работы, то не обнаружили машины на месте. Ущерб владелица оценила в 80 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полиция задержала подозреваемого в угоне - жителя Приморья. Как выяснилось, мужчина вызвал эвакуатор и намеревался отвезти машину в металлолом. Там у него потребовали документы, подтверждающие, что машина его. Мужчина не смог их предоставить и уехал. Машину он выгрузил на пустыре и хотел распродать ее на запчасти. Полиция это пресекла и вернула авто владелице.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет заключения.

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