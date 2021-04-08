Без предварительной записи начали работать МФЦ в хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Многофункциональные центры возобновили работу по графику без предварительной записи. Теперь люди могут обратиться в МФЦ в удобное время в порядке живой очереди. Возможность прийти в назначенное время также остается действительной. Однако в офисах необходимо соблюдать противоэпидемические меры - быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

- Возобновление доковидного графика работы центров востребовано населением края, - сообщает пресс-служба правительства региона. - Большей части населения удобно обращаться за всеми услугами в «одно окно». Однако меры профилактики все же нужно соблюдать.

Жителям напоминают, что получить наиболее востребованные услуги можно с помощью портала оказания государственных услуг или на портале Услуги27. На личный прием в МФЦ можно записаться на главной странице портала МФЦ Хабаровского края в специальном разделе записи. Также можно позвонить по телефону +7 (4212) 340-240.

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