Почти 50 свалок мусора вывезли из Хабаровска с начала апреля Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с начала апреля убрано и вывезено 47 свалок мусора. В уборке участвовали порядка шести тысяч человек. Расчистка города продолжится вплоть до 31 мая. За это время в городе состоится два массовых общегородских субботника - 24 апреля и 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

- С 1 апреля начались работы на дорогах города. Трещины заливаются битумом, проводится ямочный ремонт, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Выбоины «залечили» на пяти тысячах квадратных метров асфальта.

В числе проделанных работ за десять дней саночистки - уборка 31 бесхозной территории, наведение порядка в 807 дворах, очистка девяти скверов. В дни субботников уборки дворов продолжатся. Помимо расчистки территорий в городе проведут работу по высадке новой зелени.

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