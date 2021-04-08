Написать космический онлайн-диктант приглашают жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В честь первого полета человека в космос пройдет космический онлайн-диктант. Принять участие приглашают жителей Хабаровского края. Проходить само мероприятие будет в центре «Космонавтика и авиация». Оттуда будет вестись прямая трансляция 11 апреля в 10 часов утра по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Участники будут отвечать на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных событиях и людях в космонавтике. Вопросы будут задавать космонавты и артисты, которые снимались в фильмах про космос, и известные в отрасли люди, - рассказали в пресс-службе правительства.

Регионы могут принять участие в диктанте в режиме онлайн. Для того чтобы подключиться, необходимо зайти на сайты выставки ВДНХ, центра «Космонавтика и авиация» или в группу #ВКосмосе в социальной сети «ВКонтакте». Предварительно трансляцию нужно будет запустить на устройстве и указать свои данные. После окончания работу необходимо отправить.

По результатам выберут сотню победителей. Они получат подарки от Роскосмоса. Отбирать победителей будут по правильным ответам и скорости отправки.

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