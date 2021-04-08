За вылов ценной рыбы будут судить жителя Хабаровского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Николаевском районе закончилось расследование дела о вылове ценных биологических ресурсов незаконным путем. В преступлении обвиняется местный житель, который поймал восемь особей лососевых и сделал почти четыре килограмма икры. Дело передано в суд на рассмотрение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- Как выяснило следствие, мужчина ловил рыбу на металлический крюк в октябре 2020 года. Поймал восемь экземпляров и сделал из них 3,86 килограмма икры. Лицензии на вылов у нарушителя не было, - рассказали в УМВД.

Госавтоинспекторы задержали мужчину, когда тот перевозил деликатесы в Николаевск. Своими действиями он нанес ущерб государству на 250 тысяч рублей. По факту было возбуждено уголовное дело, заключение о котором направлено в суд на рассмотрение.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.