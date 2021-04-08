Санавиация стала выполнять больше рейсов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае санавиация стала выполнять больше авиарейсов для спасения людей. С начала текущего года уже произведено 212 полетов. Вертолеты прибывали для оказания медицинской помощи 358 людям, среди которых 56 - дети. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Накануне очередной рейс выполнил борт санавиации по маршруту Хабаровск - Киселевка - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, - сообщили в правительстве. - Каждый год на услуги санавиации государство и край выделяют порядка полумиллиарда рублей.

Для осуществления полетов в Городе юности в прошлом декабре сделали вертолетную площадку по проекту «Здравоохранение». Стоимость площадки составила 20 миллионов рублей. Это первая такая площадка в Комсомольске. Она находится близко к больнице и имеет в резерве генератор для экстренных случаев.

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