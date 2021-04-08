Ледоход начался на реке Бикин в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

На юге Хабаровского края близ поселка Лесопильное дала подвижку река Бикин. В этом году ледоход начался на неделю раньше, чем обычно. Власти опасаются поднятия уровня воды до опасной отметки и подтопления низких местностей. Похожую ситуацию ожидают в Вяземском и Бикинском районах на реке Уссури примерно 9-12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- На реках южной части края уже есть закраины и промоины, кое-где подвижки льда, - отмечают в правительстве. - Разрушается лед и на остальных реках региона. Гидрологи отмечают ,что в 2021 году ледоход пройдет раньше на 4-6 дней по всему краю. В Хабаровске вскрытие Амура ожидается в середине апреля.

Обстановку на реках мониторят круглосуточно. Самые опасные точки, где вода может подняться до опасных уровней, на особом контроле. «Подрывать» лед для снижения рисков будут заранее. Спасатели держат руку на пульсе, так как за последние две недели с льдин сняли шесть человек, в том числе и детей. МЧС напоминает, что выходить на лед особенно опасно в весенний период.

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