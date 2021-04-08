Погода 9 апреля: тепло возвращается в Хабаровский край Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Циклон, бушующий в Хабаровском крае последние два дня, наконец сдал свои позиции, и в регион возвращается весеннее тепло. Уже сегодня, 9 апреля, в краевой столице приподнимется температура - до 9 градусов со знаком плюс. Ветер тоже чуть слабее, чем вчера - до 12 метров в секунду. Об этом сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС»

- Что касается южных районов, то здесь, как и в большей части края, осадки возможны в основном ночью и в виде мокрого снега. Днем тепло - до +12 градусов, - сообщили синоптики. - Центральные районы края ночью тоже ожидал мокрый снег. Разве что в Верхнебуреинском районе осадков не было. Днем 9 апреля отметка на термометре достигнет +11 градусов. Ветер на побережье может быть с сильными порывами.

Северная часть края пока от циклона не отправилась, ночью все еще снег, за исключением района имени Полины Осипенко, здесь без осадков. Днем в северных районах края температура воздуха до +7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

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