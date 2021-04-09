Коронавирусом заболели еще 43 человека в Хабаровском крае

Коронавирус за прошлые сутки диагностировали 43 жителям Хабаровского края. Выписали по выздоровлению 61 человека. К несчастью, один пациент не смог справиться с инфекцией и в результате скончался. Еще 11 жителей региона в данное время пытаются побороть страшный вирус. Семеро из них на искусственном дыхании под аппаратами. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- В краевом центре за минувший день зафиксировано 28 новых случаев заражения коронавирусом. В Комсомольске – семь. В Комсомольском и Совгаванском районах заболели по одному жителю, в Хабаровском районе четыре новых случая, а в районе имени Лазо – два, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве.

Пандемия новой коронавирусной инфекции в регионе продолжается. В крае ,как и по всей стране не отменяли масочный режим и необходимость принимать остальные противоэпидемиологические меры – обрабатывать руки санитайзером, не трогать лицо грязными руками.

Продолжается и прививочная кампания. Вакцинироваться можно в медицинских учреждениях края и уголках здоровья. В районах, куда приезжает автопоезд, поставить прививку можно прямо там.

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