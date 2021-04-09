Семь подаренных троллейбусов вышли на маршрут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице на маршрут вышли семь новых троллейбусов. Еще две машины в скором времени выйдут на линию. Администрация города договаривается с Москвой о передаче в Хабаровск еще и девяти трамваев. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.

В Хабаровск привезли девять машин из 20. Троллейбусы подарены Хабаровску Москвой по договоренности с мэром Сергеем Собяниным.

- Две машины еще проходят подготовку - замену старых деталей, уборку салона и обкатку. Затем они выйдут на маршрут, - сказали в мэрии. - Троллейбусы сделаны из прочной стали, они вмещают много людей, предназначены также для перевозки маломобильных людей, так как низкопольные.

Все машины в единой расцветке - бело-синей. До середины апреля в город доставят оставшиеся машины. В случае если контракт подрядчик не исполнит, то заплатит штраф по условиям договора.

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