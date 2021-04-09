На 72 сантиметра поднялась вода в Лесопильном Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Оперативная группа спасателей выехала в Бикинский район для контроля паводковой ситуации и оперативного реагирования. На утро 9 апреля вода поднялась на 72 сантиметра. Сейчас отметка на уровне 403 сантиметров, неблагоприятный показатель - 410, опасный - 500 сантиметров. При достижении неблагоприятного уровня, то есть 410 сантиметров, могут быть подтоплены дороги и низины. Сейчас ничего в селе Лесопильном не топит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели наладили взаимодействие с местными властями, провели беседы с жителями села. По приезду они установили на реке вешки для мониторинга уровня воды.

- Сейчас по краю на реках разрушается лед. Уссури вскрылась в сотне километров от Бикинского района. Интенсивность подъема уровней воды на реке Уссури 13-19 сантиметров в сутки. Поймы рек Уссури, Бикин, Подхоренок затоплены на глубину 0,1-0,4 метра, - сказали в МЧС. - На остальных реках пока ледостав.

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