В Хабаровском крае запрещены к эксплуатации четыре ледовые переправы

В Хабаровском крае запрещены к эксплуатации 4 ледовых переправы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На улице бушует весна, температура поднимается, лед тает, ломается и крошится. Процесс все дальше уходит на север региона, затрагивая все больше районов. Соответственно, сотрудники МЧС ежедневно обследуют еще действующие ледовые переправы и закрывают те, которые уже не могут выдерживать необходимые нагрузки.

Так, сегодня на территории Хабаровского края были запрещены к эксплуатации четыре ледовых дороги. Три из них в районе имени Полины Осипенко: через реку Амгунь и протоку Сомнинскую между населенными пунктами Оглонги и Удинск, а также в районе устья ручья Талакан. В результате в этом районе переправ больше не осталось.

- Помимо этого прекратила работу еще одна переправа в Аяно-Майском районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Она находилась на реке Мая возле села Нелькан.

Сейчас на территории Хабаровского края пока еще работают 11 ледовых переправ. Пять из них действуют в Аяно-Майском районе, четыре в Охотском районе и по одной в Верхнебуреинском и Николаевском районах.