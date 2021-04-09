Хабаровские логопеды будут работать с детьми с трехлетнего возраста Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла встреча муниципальной стажировочной площадки «Инновационная модель логопедического пункта в ДОУ в условия ФГОС ДО» сегодня, 9 апреля. Логопеды проходили обучение и на заседании получили сертификаты о повышении своей профессиональной квалификации. Педагоги изучали программу, которая позволяет работать с детьми не в пятилетнем возрасте, а с трех лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Эта программа стартовала еще в 2014 году, а в 2016 была утверждена как авторская на городском уровне, а в 2018 – признана на федеральном уровне, - сказали в мэрии. – 16 стажеров из 31 получили сертификаты об окончании курса. Параллельно учебе практику внедряют в работу.

Новая программа предполагает раннюю пропедевтику задержки развития речи. То есть раньше логопед брал детей в возрасте около пяти лет, теперь же – с трех. Это за несколько лет помогает устранить отставание.

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