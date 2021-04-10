Подросток провалился в шахту лифта на заброшенном объекте в Комсомольске

Подросток провалился в шахту лифта в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 9 апреля, 14-летний житель Комсомольска-на-Амуре гулял по заброшенному зданию мясокомбината на ул. Радищева. Вечерняя прогулка закончилась для парня плачевно – он упал в шахту лифта, получил переломы различной степени тяжести и был доставлен в реанимацию. Происшествием заинтересовалась городская прокуратура.

Бывший комсомольский мясокомбинат – излюбленная «заброшка» у местных подростков. Предприятие было признано банкротом в 2017 года и с тех пор здание пустует. Производственные цеха и обширная территория притягивают детей даже с других районов. Распространенное развлечение у молодежи – ездить по опасным и разваливающимся крышам на велосипедах.