Уровень воды упал в Вяземском районе Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае по состоянию на утро 12 апреля вода на реке Уссури возле села Видное в Вяземском районе упала на 23 сантиметра. Сейчас уровень держится на отметке в 419 сантиметров. При этом для неблагоприятных последствий уровень должен достигать здесь 350 сантиметров, а для опасных - 500 сантиметров. Два приусадебных участка и поселковая дорога освободились от воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Снижение и колебания уровня связаны с ледовыми заторами, которые начали самоликвидироваться. Затор миновал село и двинулся к впадению Уссури в Амур, - сказали в управлении МЧС. - После того, как уровень воды упал, в селе перестало топить два участка и местную дорогу. Еще девять частных подворий также перестало топить. Подтоплений жилых домов не отмечено.

Ситуация на реке Амур в Хабаровске следующая: сейчас на реке ледостав, есть промоины, а уровень поднялся на три сантиметра.

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