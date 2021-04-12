Тамара Протопопова возглавит Центральный район Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске властями и общественниками принято решение о назначении на вакантную должность. Теперь возглавлять Центральный район Хабаровска будет Тамара Михайловна Протопопова. Именно она победила в конкурсе. Сергей Кравчук, мэр Хабаровска утвердил протокол конкурсной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Как сообщили в городском управлении кадров, распоряжение о назначении на должность Тамары Михайловны издадут после того, как она закроет все вопросы на предыдущем месте работы и передаст документы для оформления, - сказали в мэрии.

Тамара Михайловна родилась в 1969 году. Училась на госслужбе, в 2003 году окончила ДВАГС. Имеет рабочий стаж больше девяти лет. В руководящей должности трудилась больше четырех лет. На данное время она замещает должность начальника управления сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды мэрии города.

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