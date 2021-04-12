Больше 17 часов тушат пожар на складе в Биробиджане

Пожар бушует на площади 5 тысяч квадратных метров Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Еврейской автономной области уже свыше 17 часов пожарные борются с огнем на складе пиломатериалов. Сообщение о возгорании пришло вчера, 11 апреля вечером. На место оперативно отправились пожарные расчеты. Приехав к месту пожара на улицу Индустриальную, они приступили к тушению. 32 сотрудника МЧС и десять машин привлечены к тушению крупного пожара, а также специальная инженерная техника - экскаватор. Об этом информирует ГУ МЧС России по ЕАО.

Борьба со стихией продолжается Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Ситуация изначально осложнилась тем, что данный район - безводный, это значит, что для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 километра. Для усиления мы привлекли резервные пожарно-спасательные караулы. Инспекторы Госпожнадзора выясняют обстоятельства произошедшего, - сказал Константин Воронцов, заместитель начальника главного управления МЧС России по ЕАО.

На данное время, как сообщает на своем официальном сайте областное МЧС, пламя удалось локализовать. Пожар охватил три тысячи квадратных метров территории, пожарные не допустили распространения огня на объекты экономики и жилые строения.

При запросе в МЧС ЕАО по поводу происшествия ведомство отказалось комментировать ход тушения пожара.

- Пришло указание из Москвы - все комментарии, фото и видео только от них, - сказал сотрудник пресс-службы МЧС по ЕАО.

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